Fortaleza se reapresenta com Edinho e Roger Carvalho e mira Avaí

O Fortaleza se reapresentou nesta terça-feira (25), com novidades bem-vindas para os torcedores. Edinho e Roger Carvalho foram liberados pelo departamento médico e puderam participar da atividade no campo, realizando exercícios leves ao redor do gramado.

O zagueiro tratava uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Edinho se recuperava de uma lesão no adutor da coxa esquerda desde o dia 26 de maio. A previsão era de que o meia ficasse mais 15 dias tratando a lesão, mas apresentou resultados positivos e já está de volta.

O goleiro Matheus Inácio também está de volta aos treinamentos, após oito meses fora de campo por conta de uma cirurgia no joelho.

Com dez pontos, o Fortaleza é o 14º colocado da Série A. O time volta a entrar em campo pelo Brasileirão no dia 13 de julho, às 21h, contra o Avaí, na Arena Castelão.