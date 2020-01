Fortaleza se reapresenta com atividade e indefinições no elenco

O ano de 2020 começou oficialmente ontem para o Fortaleza Esporte Clube. Se, nos bastidores, a movimentação existe desde a reta final da Série A do Brasileiro, foi a vez de atletas e comissão técnica se reapresentaram após as férias. Com um elenco formado por 26 jogadores, o time começou a temporada com atividade em dois turnos - resquícios também da manutenção de Rogério Ceni.

A primeira foi menos desgastante, com realização de exames clínicos, laboratoriais e cardiológicos no período da manhã em um hospital da Capital. A partir das 15h30, no entanto, o plantel participou de treinamento no gramado.

A atividade foi conduzida por Rogério Ceni no campo de número dois porque o espaço principal recebe melhorias. A pedido do próprio comandante tricolor, a diretoria do clube investiu na qualidade da grama e a deixou nos mesmos padrões da Arena Castelão, assim como ocorre no Centro de Excelência.

E o ano chegou com cara nova no Leão, mas no singular mesmo. Enfim, Edson Cariús vestiu o manto tricolor e foi devidamente apresentado. O atacante havia assinado um pré-contrato com o clube em setembro passado com vínculo até o fim de 2021.

Primeiro e único reforço oficializado pela diretoria do Fortaleza, coube ao atleta que carrega a terra natal no nome fazer as devidas apresentações e objetivos para a próxima temporada. Missão árdua, uma vez que 2019 foi tido como o mais vitorioso dos 101 anos de fundação do Leão.

Mas os desafios estão postos, como a participação inédita na Copa Sul-Americana, a busca pelo bicampeonato da Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, um avançar de fase na Copa do Brasil e, mais importante, a manutenção na Série A.

“A expectativa é a melhor possível. A gente tem trabalhado para isso e vem subindo de degrau em degrau. Disputei as Série D, C e B e agora vou ter oportunidade de jogar a Série A. Tenho que demonstrar dentro de campo o porquê de estar aqui. A cobrança é grande, mas tenho me preparado para corresponder às expectativas do torcedor, da diretoria e agora é trabalhar forte para conseguir os objetivos”, declarou.

Apesar da contratação, o elenco que treinou foi reduzido, apenas 26. O zagueiro Roger Carvalho, por exemplo, não participou porque segue se recuperando de um processo cirúrgico no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com prazo de retorno aos gramados em dois meses.

Outro nome que se manteve ausente foi o do meia argentino Mariano Vázquez. O jogador teve um voo na Colômbia cancelado e não conseguiu chegar à Capital cearense, tendo reapresentação marcada para os próximos dias.

Companheiro de posição, Matheus Vargas nem sequer treinou em Fortaleza. O atleta foi emprestado ao Atlético/GO por uma temporada. Seguindo o diretor de futebol tricolor, Daniel de Paula Pessoa, a oficialização do processo ocorrerá até o fim de semana, quando a minuta do contrato for entregue e assinada.

O cenário de transferência também foi o motivo para o atacante Kieza se manter fora da atividade inicial da temporada. O agente do atleta se reuniu com a cúpula tricolor, ontem, para debater uma possível liberação de contrato. O motivo é um interesse do Náutico, que já acertou as bases salariais com o centroavante, que o tem como ídolo e aguarda apenas o encerramento do vínculo com o Leão, que se estende até o fim de abril.

A saída está sendo negociada, assim como a chegada do zagueiro Paulão - último do plantel na lista de baixas. O defensor de 33 anos, que assinou por mais uma temporada com o Fortaleza, está em Porto Alegre para acertar detalhes burocráticos do vínculo que tinha com o Internacional, encerrado em dezembro do ano passado.



Reforços a caminho

A diretoria do Fortaleza segue em busca de reforços para a temporada de 2020. Até o início do calendário oficial, há o desejo de anunciar mais cinco contratações no Pici.

O primeiro compromisso será dia 25 de janeiro, às 16 horas, contra o Vitória/BA, no Estádio Barradão. O duelo é válido pela estreia na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Dessa forma, o nome mais próximo no mercado atende por Michel, do Grêmio. Com 29 anos, o jogador chegou a um acerto verbal com o Fortaleza e aguarda uma resposta do time gaúcho. A proposta é de empréstimo de um ano.

O meio-campo leonino também esteve próximo de ganhar Luiz Henrique para o setor, mas a transferência travou. Cria das categorias de base do Flamengo, o jogador de 20 anos tem um acordo com o Fortaleza e era aguardado no clube, mas a decisão do time do Rio de utilizá-lo no Carioca impediu um desfecho positivo - a diretoria analisa se dará prosseguimento no acordo.

As demais peças são velhas conhecidas do torcedor. O volante Araruna, que pertence ao São Paulo, está no radar do Leão, que tenta o retorno do atleta para a temporada. Desejo também do atacante Marcinho, que atua no futebol chinês e tem tido poucas chances no Chongqing Dangdai.