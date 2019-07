Fortaleza se pronuncia sobre nova divisão da torcida do Clássico-Rei: "decisão unilateral do Ceará"

Fortaleza se pronunciou sobre a mudança na divisão de público da Arena Castelão para o próximo Clássico-Rei, no dia 3 de agosto. O time tricolor lançou nota na noite desta terça-feira (23) ressaltando que a decisão é exclusiva e unilateral do Ceará, que usou do direito como mandante da partida e que também adotará essa postura na partida do returno, de mando do Leão.

Confira a nota na íntegra:

A decisão sobre divisão de público da Arena Castelão, no próximo Clássico-Rei, em 03/08, é exclusiva e unilateral do Ceará Sporting Club, que usou de seu direito como mandante da partida.

A diretoria Fortaleza Esporte Clube havia sido consultada, porém, ainda deliberava sobre o assunto, dada a complexidade da mudança.

O Ceará, portanto, publicou sua política de preços e divisão de público sem aguardar a posição do Fortaleza. Trata-se de um direito do clube mandante, claro. É importante, porém, deixar claro que a decisão não foi fruto de um acordo dos clubes.

A diretoria do Fortaleza aproveita para adiantar que adotará política de reciprocidade quando do clássico do returno, de mando tricolor.

Com a decisão a torcida do Fortaleza só terá acesso à Cadeira Superior Sul e Cadeira Inferior Sul, enquanto o mandante ficará com o restante: superior central e norte, inferior norte, bossa nova, especial e premium. A proposta havia sido enviada pelo Ceará e ainda estava sob análise da diretoria tricolor.

O objetivo da diretoria alvinegra seria evitar espaços não preenchidos pelos torcedores - como ocorre com parte da arquibancada destinada à separação das torcidas - e acrescer mais seis mil lugares ao público. Normalmente, os Clássicos-Rei são divididos entre as duas torcidas, com o setor premium reservado ao clube mandante. Os adeptos do Vovô ficam no lado norte e os do Leão no sul.

O Clássico-Rei de 2019 da Série A do Campeonato Brasileiro será disputado no sábado (3), às 19 horas, na Arena Castelão.