Fortaleza reúne elite do taekwondo em seletiva para Seleção Brasileira no Cuca Barra

Os principais atletas de taekwondo se concentram em Fortaleza, entre os dias 4 e 5 de maio, para a disputa do Open Nordeste, evento chancelado pela confederação brasileira do esporte que vale 10 pontos no ranking nacional e garantia para a seletiva da Seleção Brasileira de 2020. O palco dos confrontos é o Cuca da Barra, com atividades iniciando às 9h.

Os competidores disputam nas categorias cadete, juvenil, adulto e sub-21. O Estado chega forte na disputa com os representantes Vitor Hugo, atual campeão brasileiro, além de Ronald Silva e Ruan, ambos com passagem pela seleção.

O Open Nordeste é organizado pela Federação Cearense Esportiva de Taekwondo Foto: divulgação

O evento também inaugura a modalidade paraolímpica no taekwondo regional. O técnico da seleção, Rodrigo Ferla, vai acompanhar a competição, que tem o potiguar Cristhiane Neves, medalha de bronze no último Mundial, como protagonista.

A competição é organizada pela Federação Cearense Esportiva de Taekwondo (FECET), em parceria com a Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), e Comitê paraolímpico Brasileiro (CPB). Júnior Maciel e Rivanaldo Freitas, precidente e vice da entidade nacional, respectivamente, irão marcar presença nas disputas do Cuca Barra.