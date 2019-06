Fortaleza retoma treinamentos com possíveis baixas e sem reforços no elenco

Após 11 dias de folga, o Fortaleza se reapresenta nesta terça-feira (25) com treino realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O clube retoma os treinamentos sob o comando de Rogério Ceni sem nenhum reforço e ainda pode sofrer baixas no elenco, caso o atacante Júnior Santos seja negociado com o futebol japonês.

O primeiro compromisso oficial será dia 13 de julho contra o Avaí, pela Série A do Brasileiro. A equipe recebeu uma proposta de amistoso do Sport/PE, que disputa a 2ª divisão, mas o convite não avançou. A comissão técnica espera a realização de um jogo-treino para dar ritmo ao elenco, além do retorno de peças importantes na temporada como o atacante Wellington Paulista, que se recupera de uma lesão na panturrilha.

No Brasileirão, o Fortaleza é o 14º colocado da tabela, com 10 pontos. O time tem três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Departamento Médico

A última vez que Edinho atuou foi dia 26 de maio Foto: JL Rosa / SVM

O zagueiro Roger Carvalho está em fase de transição após uma lesão no adutor da coxa direita e deve retornar aos treinamentos durante a semana. O zagueiro ganhou status de titular ao lado de Quintero e soma 25 jogos na temporada, com um gol marcado na final do Campeonato Cearense contra o Ceará.

Outro nome que segue em tratamento devido a mesma contusão é o atacante Edinho. A última vez que atuou foi dia 26 de maio, quando se machucou no empate em 1 a 1 com o Vasco. O prazo de recuperação prevê mais duas semanas.

Baixas

Com 24 anos, o atacante participou de 27 jogos pelo time cearense Fotos: JL Rosa / SVM

Artilheiro da equipe na temporada, com 10 gols, Júnior Santos recebeu uma proposta do Kashiwa Reysol, do Japão. O time asiático deseja comprar 50% dos direitos econômicos do jogador e a ida imediata do atleta para a disputa das competições do próximo semestre. Com 24 anos, o atacante participou de 27 jogos e tem vínculo com o Leão até 2022.

Quem também pode deixar o clube é Patrick. Contratado junto ao Oeste no início do ano, o defensor atuou em sete partidas pelo Tricolor e é especulado no Guarani/SP, que está na Série B.

Reforço

Na última temporada, o jogador defendeu o Estoril-POR e participou de 31 jogos, somando dois gols e três assistências Foto: divulgação

A diretoria tricolor está no mercado em busca de jogadores para três posições: zagueiro, meia e atacante. A expectativa de Ceni era voltar aos treinos com pelo menos duas contrações encaminhadas.

O nome mais próximo de ser anunciado é o meia Eduardo. Revelado no clube e com passagem pelo Ceará, o jogador não vem sendo aproveitado no Braga, de Portugal, e está negociando um empréstimo com o time tricolor.