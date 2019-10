Fortaleza rescinde contrato com zagueiro Nathan

Nathan não faz mais parte do elenco do Fortaleza. O clube comunicou a rescisão contratual com o zagueiro nesta quarta-feira (4), com decisão tomada em comum acordo. O vínculo com o atleta era até o fim da Série A do Brasileiro.

Pelo time tricolor, Nathan esteve em campo sete vezes. Contrato por empréstimo junto ao Fluminense, foi anunciado como reforço em março, mas acumulava críticas por parte da torcida.

A última partida foi na derrota para o Athletico-PR por 4 a 1, na Arena da Baixada, em duelo que culminou com a saída do técnico Zé Ricardo. O episódio que marcou a passagem do defensor ocorreu no empate com o Vasco, na Arena Castelão, quando acabou substituído logo após falhar em um gol cruz-maltino. Desde então, a discussão sobre a necessidade de fortalecer as opções de zagueiros se fortaleceu na equipe.

Nathan foi utilizado em quatro jogos no Brasileirão Foto: JL Rosa / SVM

No plantel, o técnico Rogério Ceni conta com quatro nomes para a posição: Adalberto, Jackson, Paulão e Quintero. Roger Carvalho, que passou por cirurgia no joelho direito, retorna aos gramados apenas em 2020.

O próximo jogo da equipe é sábado (5), às 17 horas, no Pacaembu. O jogo é válido pela 23ª rodada do Brasileirão.