Fortaleza relembra festa da torcida após comentário de Babu e Thelma no BBB

A cidade de Fortaleza foi lembrada por participantes do Big Brother Brasil. Enquanto olhavam a lua, o ator Babu e a médica Thelma comentaram sobre a culinária local, a Praia do Futuro e a estrutura da orla da Capital. E o clube Fortaleza aproveitou o momento para exaltar a torcida tricolor nas redes sociais.

"Aí, Babu e Thelma, além das belas praias, mais uma coisa surpreende quem conhece nossa cidade: a torcida mais espetacular do Brasil", postou.

O vídeo publicado foi da festa na Arena Castelão contra o Bahia, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019. Na ocasião, os torcedores promoveram uma festa com mosaicos e show pirotécnico para comemorar a classificação inédita do time para a Copa Sul-Americana.

Confira diálogo entre Babu e Thelma