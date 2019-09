Fortaleza recusou propostas de 7 clubes por Marlon

Na reserva do Fortaleza, o meia Marlon despertou o interesse de três times da Série B do Brasileiro. Ao todo, o jogador foi sondado por sete clubes, mas apenas Coritiba, Cuiabá e Ponte Preta foram revelados pela diretoria tricolor, que garantiu a permanência da peça no elenco.

Defendendo o time cearense desde maio de 2018, o atleta participou dos títulos da Segundona, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Na atual temporada, atuou 20 vezes, sem balançar as redes.

Natural de Curitiba-PR, Marlon perdeu espaço com Rogério Ceni após a adoção do esquema 4-2-4. Sob o comando de Zé Ricardo, voltou a ter chances no plantel principal, tendo atuado por 23 minutos no duelo com o Goiás. Durante os treinamentos no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, chegou a ser incluído no time titular durante testes do novo treinador.

Marlon deve ganhar oportunidade no time titular nos próximos jogos Foto: JL Rosa / SVM

Para a posição de meia, tem as concorrências do argentino Mariano Vázquez e de Matheus Vargas, ambos reforços para o Brasileirão. Como entrou em campo nove vezes na elite nacional, não pode se transferir para nenhuma outra equipe da 1ª divisão. Em julho, o clube renovou vínculo com o atleta até 31 de dezembro de 2020.

Com o jogador, o Fortaleza enfrenta o Palmeiras, domingo (22), às 16 horas, na Arena Castelão. O Leão é o 13ª, com 22 pontos, enquanto o Verdão está na vice-liderança, com 39.