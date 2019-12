Fortaleza receberá em 9 de janeiro os astros de Brasil e Itália de 94

Fortaleza receberá em janeiro de 2020 um jogo muito especial marcará a volta às atividades da Seleção Brasileira de Masters e que certamente será atração para os brasileiros, por todo o sentimento de nostalgia de toda uma geração. No dia 9 de janeiro craques lendários de Brasil e Itália irão reviver as emoções da final de Copa do Mundo de 1994, quando os brasileiros conquistaram o tetracampeonato mundial. O duelo entre as Seleções de Lendas será no Estádio Presidente Vargas, às 21h30.

O jogão terá presenças de destaque garantidas em campo. Estão confirmados no time da Seleção Brasileira Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sérgio e Viola. A Seleção será comandada por Carlos Alberto Parreira. A Itália terá Zola, Albertini, Baresi, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti e será comandada por Arrigo Sacchi. A Azzurra contará também com personagens que defenderam o país em outros anos, como Braglia, Vierchowod, Schillati, Eranio, Rossi e Panucci.

As grandes ausências são os dois maiores jogadores das duas Seleções e que disputavam na época, o posto de melhor jogador do Mundo: Romário, pelo Brasil, e Roberto Baggio, pela Itália.

Os ingressos vão custar R$ 20, tendo meia-entrada a R$ 10, pode ser adquiridos nas Loja Siriguella, Loja Social Tickets, no Estádio Presidente Vargas (bilheteria), nas Lojas Conceito de Ceará e Fortaleza, além do Estádio Alcides Santos. Também será possível adquirir entradas pela internet no site oficial do evento.

Na véspera da partida, quarta-feira,8, será realizado um treino de reconhecimento de gramado no Estádio Presidente Vargas e, na sequência, uma coletiva de imprensa com a participação dos técnicos e capitães das equipes de Brasil e Itália.

Jogo do Tetra

A final da Copa do Mundo de 1994 foi disputada em 17 de julho no Rose Bowl com 100 mil pessoas, na cidade de Pasadena nos Estados Unidos, entre Brasil e Itália. Ambas as equipes estavam em busca do Tetracampeonato Mundial e o Brasil querendo quebrar um jejum de 24 anos sem títulos. De quebra, o título simbólico de “campeão do século”, já que ambos haviam conquistado a Copa três vezes cada. O Brasil, havia vencido em 1958, 1962 e 1970. A Itália ganhou o Mundial em 1934, 1938 e 1982.

Após 90 minutos de jogo no tempo normal sob um sol forte e mais 30 minutos de prorrogação o jogo terminou empatado por 0 a 0, fazendo daquela a primeira final de Copa do Mundo decidida nos pênaltis. Após 9 cobranças, sendo três desperdiçadas pela Itália (a última com Roberto Baggio), o Brasil venceu a Itália por 3 a 2 nos pênaltis e se tornou a primeira seleção tetracampeã do mundo.