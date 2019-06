Fortaleza recebe torneio de karatê neste fim de semana

O maior torneio de karatê do Estado do Ceará, a V Copa Karatê Bushi No Te, ocorre neste domingo (16) e reúne mais 600 atletas nas categorias. A competição é aberta ao público e tem início às 8h, no ginásio do Colégio 7 de Setembro, na Aldeota.

Organizado pelo Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF), as lutas serão divididas por sexo, idade, peso e faixa de graduação dos participantes. Ao todo, 93 categorias formam a competição, que distribuirá 360 medalhas. A premiação aos campeões será através de equipamentos aos atletas, como protetores, faixas e kimonos.

Homenagem

O evento homenageará personalidades do karatê que incentivam a modalidade como ferramenta de transformação social Foto: divulgação

A Copa Bushi No Te também homenageará personalidades do karatê que incentivam a prática como ferramenta de transformação social. A pessoa agraciada recebe o Prêmio Adriano Picanço, como forma de agradecimento aos serviços prestados à comunidade karateca estadual ou nacional.

Serviço

Competição: V Copa Bushi No Te

Data: dia 16 de junho, a partir das 8h

Local: Rua Henriqueta Galeno, 1011, Aldeota

Entrada 1 kg de alimento não perecível