Fortaleza recebe primeira seletiva do Torneio CrossFit Brasil neste fim de semana

A largada para a 9ª edição do Torneio CrossFit Brasil (TCB) será dada em Fortaleza, no próximo fim de semana. O Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, recebe a primeira das seis Super Seletivas do maior campeonato de condicionamento físico do País, com 82 atletas cearenses inscritos. O Estado é o primeiro do Nordeste e o sexto do Brasil em número de inscrições.

Criado em 2011, o TCB tem a proposta de buscar os melhores atletas de CrossFit do Brasil. Antes do evento principal, que acontece no segundo semestre deste ano, os candidatos devem passar por cinco provas na etapa classificatória. Eles são divididos nas categorias Teen (adolescentes), Elite e Master (acima de 35 anos).

No sábado (8) e domingo (9), a programação da Seletiva Fortaleza se inicia às 8h15. No segundo dia, a cerimônia de premiação está prevista para 18h. O ingresso solidário no Ginásio Paulo Sarasate será o mínimo de 1 kg de alimento (exceto sal, açúcar e fubá) por dia. Segundo a organização, a arrecadação será destinada a instituições como asilos, creches e hospitais infantis.

Perfil dos atletas

O Ceará estará bem representado na competição. Devem entrar na arena o treinador Éder Costa, 4º no TCB 2017 e 8º lugar na edição do ano passado; Rosimary Lima, 6ª entre as mulheres com mais de 45 anos; e Karol Paiva, 8ª na categoria 35-39 anos de 2018. O principal representante da categoria Teen, Davi Cruz, 6º geral no ano passado, é outra presença aguardada. Você pode conferir o perfil de alguns atletas cearenses que estarão na competição no blog Hora do Cross.

As demais cinco Super Seletivas ocorrerão em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, nos próximos meses. Ao todo, 1.489 atletas se inscreveram nas classificatórias do Torneio. O TCB 2019 ocorre de 5 a 8 de setembro, na Arena Sorocaba, em São Paulo.