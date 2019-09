Fortaleza reabre venda de ingressos para torcida do Botafogo com preços menores

Após liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Fortaleza reabriu a venda de ingressos para a partida desta segunda-feira (30), às 20h, contra o Botafogo, na Arena Castelão, com preços equivalentes para as torcidas dos dois clubes. O valor agora é de R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia), no setor Superior Norte. Torcedores que compraram o bilhete do valor anterior terão a diferença ressarcida.

O time cearense não havia acatado a decisão do Tribunal de baixar os preços, além de ter encerrado a venda mesmo depois de reclamação formal do Alvinegro do Rio na justiça. Os bilhetes para o setor Superior Norte dos torcedores visitantes tinham valor único de R$110 para inteira e de R$55 para meia.

O Leão do Pici poderia ser punido caso não os preços não fossem reduzidos, segundo o presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, que salientou a proibição da prática de preços diferentes para setores equivalentes do estádio para torcida do mandante ou do visitante, de acordo com Estatuto do Torcedor e do Regulamento Geral de Competições da CBF.

Em nota, o clube da capital cearense explicou como a comercialização desses bilhetes irão ocorrer.

Confira a nota na íntegra

"O Fortaleza Esporte Clube, em respeito a decisão liminar do Presidente do STJD - e mesmo sem que o Botafogo FR tenha cumprido a obrigação que lhe impõe o art.86 do RGC/CBF, no que se refere a solicitação e respectivo pagamento de carga de ingressos para torcedor visitante - reabrirá a venda de ingressos para o torcedor visitante no setor Superior Norte ao valor de R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia), conforme foi determinado pelo STJD em decisão de seu Presidente.

As vendas ocorrerão na Bilheteria B1 da Arena Castelão, que estará aberta a partir das 17h, limitada a 1.000 ingressos, conforme Plano de Ação aprovado na reunião de providências na FCF e validado pela CBF.

O torcedor do Fortaleza Esporte Clube, que ocupará o mesmo setor Superior Norte, terá seu ingresso igualmente fixado em R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

O torcedor, tanto visitante quanto mandante, que houver adquirido pelo valor original de R$ 110,00 (inteira) e R$ 55,00 (meia), deverá se dirigir ao Fortaleza EC, na Sede Administrativa, e, munido do ingresso com o valor original impresso na face, ter ressarcido a diferença, ante a redução ora procedida por força da decisão do STJD."