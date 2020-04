Fortaleza promove Fan Fest com cantora de forró para arrecadar doações

O Fortaleza vai promover um show sem público para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus. O evento, "Fan Fest em Casa", tem como atração a cantora de forró Taty Girl e ocorre na quinta-feira (9), a partir das 20h, com transmissão ao vivo na TV Leão e no canal da artista no YouTube.

O objetivo da live é arrecadar doações durante a apresentação. Os interessados poderão acessar um link através do QR Code para doar. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar.

O arrecadado será destinado para instituições beneficentes. O clube também vai disponibilizar uma parte para músicos e profissionais de eventos que estão sem renda durante a suspensão da abertuda de espaços públicos. Por decreto, o governor do Estado do Ceará, Camilo Santana, liberou apenas o funcionamento de espaços não ensenciais até o dia 20 de abril.