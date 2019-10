Fortaleza pode ser cidade-sede de Mundial Sub-20 em 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou o caderno de candidatura à Fifa para o Mundial Sub-20 de 2021 com todas as 6 sedes em capitais nordestinas. Além de Fortaleza, receberiam a competição Natal, Recife, João Pessoa, Maceió e Aracaju. Única cidade da região a receber jogos da Copa América, Salvador não está na lista.

Indonésia, Peru, Birmânia/Tailândia e Arábia Saudita/Bahrein/Emirados Árabes Unidos também concorrem para sediar o Mundial.

A decisão deve ser anunciada na reunião do Conselho da Fifa, na China, que ocorre nos dias 23 e 24 de outubro.

O Brasil também tenta ser a sede da próxima Copa do Mundo feminina, em 2023. O país irá receber entre outubro e novembro a Copa do Mundo sub-17 em Brasília, Goiânia e em Cariacica, no Espírito Santo.