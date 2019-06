Fortaleza pode negociar atacante Júnior Santos para o futebol japonês

O artilheiro do Fortaleza na temporada, o atacante Júnior Santos, de 24 anos, poderá ser vendido pelo Fortaleza para o Kashiwa Reysol, do Japão. A proposta surgiu na tarde desta sexta-feira (21) e foi confirmada pelo presidente do clube, Marcelo Paz.

A negociação seria em definitivo, visto que o Fortaleza contratou Júnior Santos, firmando contrato de dois anos, junto à Ponte Preta. Com a transação, o Leão ficou com 50% dos direitos federativos e econômicos do jogador, que chegou ao clube como uma grande atração para a torcida. Ele se tornou co-artilheiro da Copa do Nordeste de 2019, com 8 gols, o mesmo número de tentos marcados pelo centroavante Gilberto, do Bahia.

Seu último gol foi marcado na goleada de 4x0 sobre o Vitória/BA, pela Copa do Nordeste, no dia 8 de abril, oportunidade em que o atacante marcou os dois primeiros gols do Tricolor do Pici. De lá para cá não conseguiu mais balançaras redes e perdeu a titularidade com o técnico Rogério Ceni.

Mesmo assim, já fez 27 partidas com a camisa do Leão na temporada. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou a proposta que surgiu: "Existe uma proposta e em breve informaremos detalhes via assessoria de imprensa". Indagado sobre se seria para o Kashiwa Reysol, o dirigente respondeu: "Isso", acrescentando que os termos da proposta estão em análise pela diretoria. Como a negociação será em definitivo, os valores não foram repassados.

No início da noite, o clube divulgou, nas suas redes sociais, uma nota oficial sobre a proposta do clube japonês pelo jogador Júnior Santos. Eis a nota, na íntegra:"

"O Fortaleza Esporte Clube confirma interesse do Kashiwa Reysol, do Japão, no atacante Júnior Santos. Foi feita uma proposta pelo clube japonês que está sendo analisada pelo Fortaleza. A negociação está em andamento e o clube japonês deseja comprar 50% dos direitos econômicos do jogador e a ida imediata do atleta para a disputa das competições do próximo semestre."