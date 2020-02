Fortaleza perde por 2 a 0 para o Confiança no último jogo antes da decisão na Sul-Americana

O Fortaleza perdeu por 2 a 0 para o Confiança no Batistão, em Aracaju, no último confronto antes da decisão contra o Independiente pela Copa Sul-Americana, às 21h30, nesta quinta-feira (27). Os gols foram anotados por Mikael e por Italo, ambos no 2º tempo.

O resultado tirou a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste do Leão do Pici, que soma 8 pontos, além de perder a invencibilidade na competição. O Confiança amplia sua vantagem como líder do Grupo B, com 13 pontos.

O jogo

A 1ª etapa na capital sergipana foi de decepção para as duas partes. Pouca criatividade e agressividade do Fortaleza, claramente superior no quesito técnico, mas que encontrou na organização defensiva do Confiança uma barreira difícil. Somente uma finalização em direção ao gol do time de Ceni, em chute de fora da área de Felipe.

O 4-4-2 tricolor tinha Romarinho pouco participativo por trás de Cariús, ambos presos na marcação forte do 4-2-3-1 montado por Matheus Costa. Osvaldo e David, nos extremos, tinham muita responsabilidade defensiva e não tiveram sucesso em suas chegadas ao ataque.

O 2º tempo revelou um Dragão Azulino que sabia pressionar a saída de bola dos visitantes, bloqueando as ações a partir do meio campo e acompanhando as subidas dos laterais. Amaral seguia Romarinho e Italo garantia o desafogo nos contragolpes pela esquerda.

Aos 14 minutos, a concentração dos mandantes rendeu bons frutos. Mikael recebeu em frente à área, tirou Felipe da marcação e finalizou de canhota para o fundo das redes de Felipe Alves. 1 a 0 para o Confiança.

Para continuar avançado e buscar o empate, Ceni mandou a campo Vázquez, Marlon e Éderson, liberando os laterais pelo meio para ajudar na construção. Porém, o Dragão se fechou atrás, usando da própria estratégia do Fortaleza de explorar os contra-ataques.

Nos acréscimos, Marcelinho ganhou do zagueiro Michel pela direita e tocou para Italo, sozinho na pequena área, balançar as redes tricolores aos 47 minutos, fechando o marcador para os donos da casa.

O Fortaleza perde sua 2ª partida em 2020, logo antes do confronto decisivo diante do Independiente, na Arena Castelão, na quinta-feira (27). Já o Confiança garante uma boa vantagem na Copa do Nordeste, onde está no mesmo grupo do Ceará, que possui apenas 4 pontos.