Fortaleza oficializa renovação do volante Juninho até 2021

O volante Juninho ficará no Fortaleza por mais dois anos. Nesta quinta-feira (19), o Tricolor divulgou a renovação de contrato com o atleta até o fim de 2021.

O vínculo do meio-campista, que antes estava emprestado pelo Bahia, agora é direto com o Fortaleza, já que o contrato com o time baiano chegou ao fim.

Juninho foi um dos destaques do Leão em 2019 na Série A e atuou em 32 partidas com a camisa do clube na temporada 2019, com 3 gols marcados.

O atleta estava no Ceará no meio da temporada e pediu rescisão de contrato com o time alvinegro para se transferir para o maior rival.