Fortaleza oficializa contratação do meia Matheus Vargas

Como o Diário do Nordeste havia antecipado, o Fortaleza oficializou a contratação do meia Matheus Vargas, que estava na Ponte Preta. O anúncio aconteceu no início da noite desta sexta-feira (6).

O jogador de 23 anos, que pertencia ao Audax-SP, assinou com o Leão até 2021, com o clube cearense adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta.

Matheus de Vargas, natural de Sinop (MT), tem 23 anos e estava atuando pela Ponte Preta. No clube paulista, ele atuou em 38 jogos, marcando seis gols. Na série B, Matheus jogou em 17 oportunidades, marcando o gol da vitória no clássico de Campinas contra Guarani (SP).

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Matheus Vargas, além da Ponte Preta, passou por Audax, Oeste e Kerkyra-GRE.

Com a contratação, o Fortaleza deve fechar o rol de reforços para a disputa do Brasileirão. Para a posição de meia armador, o técnico Zé Ricardo contava apenas com o argentino Mariano Vázquez. ex-Deportivo Pasto, da Colômbia. Durante a janela, chegou a negociar com Eduardo, do Braga-POR, e Everton Felipe, que pertence ao São Paulo, mas não obteve sucesso.

Ficha Técnica:

Nome: Matheus de Vargas

Data de Nascimento: 18/06/1996

Natural: Sinop (MT)

Idade: 23 anos

Atura: 1,81

Clubes: Ponte Preta, Osasco Audax, Kerkyra (Grécia), Corinthians, Oeste (SP)