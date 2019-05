Fortaleza oficializa contratação do atacante André Luis, ex-Corinthians

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (8), o atacante André Luis como novo reforço para Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta de 22 anos estava no Corinthians e vem por empréstimo até o fim da temporada. O Tricolor vai pagar 100% do salário do jogador.

Antes de fechar com o Leão, André Luis foi procurado por Avaí, Bragantino, Botafogo, Ceará, Chapecoense e Sport. Atuando como ponta ou centroavante, o atacante se destacou na Ponte Preta em 2018, quando fez 35 jogos e 11 gols. O desempenho chamou a atenção do Timão, que comprou o atleta por R$ 2 milhões e firmou contrato até 2022.

As oportunidades no Corinthians foram poucas, com o atacante disputando cinco partidas, não marcando nenhum gol, e conquistando o título paulista. Após 14 jogos sem entrar em campo, o técnico Carille o escalou como titular na última partida da equipe pela Série A do Campeonato, sábado (4), quando foi titular no empate com o Vasco por 1 a 1, na Arena da Amazônia.

Com a contratação, o Fortaleza só pode anunciar mais três jogadores vindos de clubes da 1ª divisão. Do limite de cinco atletas imposto pela CBF, o time comandado por Rogério Ceni já trouxe o atacante Kieza, ex-Botafogo, e o volante Juninho, ex-Ceará. A equipe também sondou o meia Camilo, que defende o Internacional.

Confira a ficha técnica:

Nome: André Luis da Costa Alfredo

Nascimento: 21/04/1997

Idade: 22 anos

Naturalidade: Pouso Alegre (MG)

Posição: Atacante (ponta direita)

Clubes: Athletico Paranaense (sub-20), Santa Cruz, Cianorte, Ponte Preta e Corinthians