Fortaleza oficializa contratação de zagueiro Paulão

Como antecipado pelo Diário do Nordeste, o Fortaleza oficializou a contratação do zagueiro Paulão. Com mais de 130 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, o atleta pertence ao Internacional e assina com o clube até dezembro de 2019.

Na temporada, o defensor estava no América-MG, somando 37 partidas e três gols. Natural de Salvador, Bahia, o jogador inicou a carreira no ASA e passou também por clubes como Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Barueri e o Guangzhou Evergrande, da China.

Com 33 anos, tem entre os títulos um Brasileirão e o tricampeonato gaúcho. O zagueiro está na Capital e se reapresenta junto do plantel tricolor no retorno da equipe de Curitiba.

A chegada deixa o técnico Zé Ricardo com cinco opções para formar a defesa: Adalberto, Jackson, Nathan, Paulão e Quintero. Se recuperando de uma cirurgia no joelho, Roger Carvalho tem prazo de recuperação de até seis meses longe dos gramados.

Ficha técnica

Nome completo: Paulo Marcos de Jesus Ribeiro

Data de nascimento: 25/02/1986

Local de nascimento: Salvador-BA

Altura: 1,87 m

Clubes: Universal-AL (2007 a 2008), ASA-AL (2008 a 2009), Grêmio Barueri-SP (2009 a 2010), Grêmio-RS (2010 a 2011), Guangzhou Evergrande-China (2011 a 2012), Cruzeiro-MG (2013), Internacional-RS (2014 a 2017), Vasco-RJ (2017 a 2018) e América-MG (2018-2019)

Títulos: Campeonato Brasileiro (2013), Super Liga Chinesa (2011 e 2012), Super Copa da China (2012), Campeonato Gaúcho (2014, 2015 e 2016), Recopa Gaúcha (2016 e 2017).