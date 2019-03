Fortaleza oficializa contratação de volante Araruna

O Fortaleza oficializou, na tarde desta sexta-feira (8), a contratação de Araruna. O volante foi revelado pelo São Paulo e trabalhou com Rogério Ceni em 2017, que pediu a chegada do atleta para o elenco do Tricolor do Pici.

O Fortaleza Esporte Clube oficializa a contratação de Felipe Araruna, jogador de 22 anos. O jogador que estava no São Paulo e desempenha diversas funções em campo, famoso coringa, assina contrato de empréstimo até final de 2019. Seja bem-vindo, Araruna ✍🏼 pic.twitter.com/NywK531oRD — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 8 de março de 2019

Felipe Araruna Hoffmann chegou ao clube paulista em 2009, onde foi atleta da base até 2016. No ano seguinte, em 2017, passou a integrar o time profissional são paulino, jogando 42 partidas oficiais.

Natural de Porto Alegre/RS, o jogador de 23 anos incompletos também atua coloco lateral-direita.

O atleta chega por empréstimo junto ao São Paulo até o fim da temporada de 2019 para jogar por competições como Campeonato Cearense, Série A do Brasileirão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

