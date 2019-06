Fortaleza negocia retorno de camisa 10 que está no futebol europeu

O Fortaleza está negociando com o meia Eduardo, que pertence ao Braga, de Portugal. Revelado nas categorias de base do clube, o Diário do Nordeste apurou que o jogador foi sondado pela equipe cearense no início da temporada, retomou o contato com a diretoria tricolor durante a pausa da Série A do Campeonato Brasileiro e tem interesse em voltar ao futebol brasileiro.

O time leonino busca contar com Eduardo por empréstimo até o fim da temporada. Aos 26 anos, o atleta tem contrato com o time português até 2023 e está no Estado para aproveitar as férias. O cearense precisa se reapresentar ao futebol do exterior no dia 6 de julho, mas pode seguir na Capital a depender do desfecho da negociação, que não está concluída.

Na última temporada, o jogador defendeu o Estoril-POR e participou de 31 jogos, somando dois gols e três assistências. Tratado como joia, o atleta se tornou profissional no Fortaleza aos 17 anos, estreou diante do Flamengo, pela Copa do Brasil, e foi vendido para o Fluminense em 2011. Eduardo passou também por Joinville, Bahia, Fluminense e América/MG, além do Ceará, onde fez 40 partidas.

Pelo Vovô, Eduardo fez 40 partidas e marcou quatro gols em 2014 Foto: Christian Alekson / Ceará

O interesse do Fortaleza é motivado principalmente por Rogério Ceni, que solicitou a contratação. Após a vitória sobre o Cruzeiro, dia 12 deste mês, o técnico afirmou que deseja contar com um meia de criação para o restante da temporada. O comandante também deseja um atacante e um zagueiro para o segundo semestre do ano.

Na 14ª posição, com 10 pontos, a equipe se reapresenta na próxima terça-feira (25), com treino realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O Leão volta a campo no dia 13 de julho, contra o Avaí, na Arena Castelão, pela 10ª rodada do Brasileirão.