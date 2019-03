Fortaleza negocia empréstimo de Madson com CSA

O caso Madson ganhou mais um capítulo no Fortaleza. Sem espaço com o técnico Rogério Ceni, o meia negocia a saída da equipe para defender o CSA, time alagoano que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Em entrevista a Rádio Verdes Mares, o diretor de futebol tricolor, Daniel de Paula, revelou que o clube recebeu uma sondagem e estuda concretizar a negociação, já que o atleta tem contrato até o fim de 2019.

"A situação do Madson é simples, algo natural no futebol. Recebemos, sim, uma sondagem por parte de um clube de Série A perguntando sobre a situação que envolvia o Madson. A sondagem está sendo avaliada pelo departamento do futebol e comissão técnica, nada ainda concreto", declarou.

Na imprensa alagoana, o contato é considerado adiantado, com possibilidade do jogador ser anunciado ainda essa semana. Bastidores apontam que Fortaleza e CSA irão dividir o pagamento do salário de Madson em 50%.

Desempenho

Contratado no início da temporada, após oito anos no futebol do Qatar, o jogador atuou apenas 27 minutos com a camisa do Fortaleza. A principal justificativa da comissão técnica foi a necessidade de recondicionamento físico, devido ao excesso de peso e uma lesão na panturrilha não recuperada. Madson, no entanto, utilizou as redes socias para afirmar que está bem fisicamente e não atua por opção do treinador Ceni.

A posição de Madson, inclusive, é a principal carência do elenco tricolor. O único jogador que atua como meio-campo de criação é Dodô, que veio do Atlético/MG. A diretoria do clube admitiu que procura uma nova peça no mercado, a pedido de Ceni. Os principais nomes sondados foram Nenê, do São Paulo, e Wagner, que atua no Qatar.