Fortaleza negocia apenas com Zé Ricardo e pode anunciá-lo neste domingo

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, conversou com a equipe do Sistema Verdes Mares antes do embarque da equipe rumo a Maceió e revelou que o clube negocia apenas com um nome para substituir Rogério Ceni, que anunciou saída neste domingo (11).

Embora não revele o nome, o clube tem conversas bastante adiantadas com Zé Ricardo, que tem experiências exitosas em clubes como Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama.

Caso anuncie Zé Ricardo neste domingo, o treinador só deve estrear no jogo contra Internacional, marcado para dia 17 de agosto, às 17h, na Arena Castelão.

O diretor de futebol, Daniel de Paula, também falou com a reportagem do SVM sobre as negociações para um novo treinador. Sobre Zé Ricardo, Daniel disse que o nome "agrada pelo seu perfil jove,

Jogo contra o CSA

O Fortaleza informou que Marconne Montenegro, treinador do sub-20 tricolor, vai comandar a equipe principal diante do CSA, nesta segunda-feira (12), às 20 horas, no Rei Pelé. O auxiliar será Nelson Simões, que integra a comissão de Rogério Ceni e se desliga logo após a partida, fazendo a transição do cargo.