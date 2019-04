Fortaleza nega proposta por Galhardo e meia deve ser anunciado pelo Ceará

Ex-jogador do Vasco, Thiago Galhardo vem sendo procurado por equipes para reforçar na disputa do Campeonato Brasileiro. Diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papelin negou proposta por meia que está em negociação com o Ceará. Jogador deve ser anunciado pelo Vovô.

"O Fortaleza não fez proposta para o Galhardo", afirmou o dirigente do Leão.

O jogador se despediu dos Vasco nesta quinta-feira (25) através das redes sociais. Na terça (23), o meia conseguiu sua liberação do clube carioca na justiça alegando não ter recebido os salários do meses fevereiro e março deste ano, além do 13º de 2018 e cinco meses de recolhimento do FGTS (novembro de 2018 a março de 2019).

Procurado, o empresário do atleta afirmou que a negociação entre atleta e Ceará está bem encaminhada. "Estamos nos finalmentes", disse Flávio Trivella.

Com contrato já rescindido no Vasco, Thiago Galhardo deve ser anunciado pelo Ceará ainda nesta sexta-feira (26).