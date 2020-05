Fortaleza não renova contrato e zagueiro João Paulo deixa o clube

O elenco do Fortaleza teve uma baixa no período de quarentena. O zagueiro João Paulo, que teve contrato encerrado, não renovou vínculo com o Tricolor e com isso está deixando o clube. A informação foi confirmada pelo diretor de Futebol leonino, Daniel de Paula Pessoa.

"O contrato dele se encerrou ontem (domingo, 10 de maio) e a gente já tá avaliando uma outra situação com nosso departamento, e o João Paulo não deve seguir com o Fortaleza no decorrer do ano. A gente conversou e entendeu, junto com a comissão técnica e o departamento (de futebol) que o ciclo do jogador com o Fortaleza se encerrou", disse o dirigente.

Ele atuou em somente uma partida pelo Fortaleza, na vitória por 1 a 0 sobre o Caucaia, pelo Campeonato Cearense.

Daniel de Paula comentou ainda que o sistema defensivo ganhará um "reforço" após o retorno das atividades: o zagueiro Roger Carvalho, que estava lesionado desde o ano passado, mas está recuperado e voltará a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.

"O Roger Carvalho está voltando, já está se adaptando a essa nova modalidade de treinamentos, já vindo da transição, por conta da cirurgia, e é um reforço que a gente tem pra esse ano", declarou.