Fortaleza leva vantagem em histórico contra o Fluminense

Embalado pela vitória sobre o Goiás, o Fortaleza se prepara para o segundo jogo consecutivo na Arena Castelão, desta vez com o Fluminense. Ocupando a 12ª posição, com 21 pontos, o Tricolor está a sete da zona de rebaixamento e busca ficar ainda mais distante com um resultado positivo no sábado (7), às 17 horas, pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro. Se o retrospecto pesa dentro de campo, o Leão carrega para um duelo um histórico mais favorável que o rival carioca.

Com as equipes se enfrentando pela primeira vez em 1973, já com vitória leonina por 1 a 0 no Brasileirão, os times acumulam 11 partidas ao longa da história. Ao todo, são cinco triunfos cearenses, dois empates e cinco derrotas - todos as partidas válidas pela elite nacional.

O último jogo foi realizado 23 de setembro de 2006, no Maracanã. O Fortaleza abriu 3 a 0, e sofreu um gol na reta final da partida, trazendo os três pontos do Rio de Janeiro. Os gols foram marcados por Lúcio Bala, duas vezes, e André Cunha. O Leão ainda contava com o centroavante Finazzi entre os titulares e era dirigido por Roberval Davino.

Na Arena Castelão, o maior resultado construído pelo Tricolor do Pici foi uma goleada por 5 a 1, em 2005. Diante de um time comandado pelo técnico Abel Braga e o meia Petkovic, o Fortaleza ditou ritmo da partida desde o início e conquistou a sua maior vitória no confronto com gols de Rinaldo, Lúcio Bala, Alex Afonso, duas vezes, e Juan, que marcou contra. Na época, o objetivo da diretoria leonina na 40ª rodada era conseguir uma vaga na Sul-Americana.

Confira as cinco partidas passadas entre as equipes: