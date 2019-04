Fortaleza lança uniforme para disputa da Série A do Brasileiro; confira

O Fortaleza revelou o uniforme principal que vai usar durante a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A camisa, denominada "Tradição", traz as tradicionais cores azul e vermelho, além de uma gola maior. O curioso é que o lançamento acontece apenas nesta quinta-feira (25), às 19h, no Country Village, mas o clube antecipou a divulgação porque imagens do material foram vazadas nas redes sociais.

Após confirmar o técnico Rogério Ceni no comando da equipe, o Leão se prepara para enfrentar o Palmeiras pelo torneio nacional. A partida acontece neste domingo (28), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.