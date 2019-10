Fortaleza lança uniforme de goleiro em apoio à Campanha Outubro Rosa

Em apoio à campanha Outubro Rosa, o Fortaleza lançou na tarde de hoje um uniforme com as cores alusivas à campanha mundial sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.

O uniforme lançado foi o de goleiro, com as cores brancas e rosa. A intenção do presidente Marcelo Paz é que o uniforme seja utilizado já diante da Chapecoense, amanhã, às 20h30 no Castelão, pela 24ª rodada da Série A. Marcelo explica que a CBF precisa liberar a utilização de um uniforme com cores diferentes das tradicionais e no caso de goleiro, a flexibilidade é maior.

"Os uniformes precisam de aprovação da CBF, com a cor diferente. O uniforme de goleiro tem uma flexibilidade maior, e para não perdermos o 'timming' da situação do mês, lançamos logo a de goleiro".

Assim, se a entidade aprovar, o goleiro Marcelo Boeck já deve utilizar o uniforme diante da Chapecoense. O goleiro participou do lançamento do uniforme alusivo ao Outubro Rosa e concedeu entrevista coletiva paramentado.

O Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática.