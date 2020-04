Fortaleza lança série com os bastidores da estreia na Sul-Americana em 2020

Buscando inovar e aproveitando o período de quarentena, o Fortaleza lançou mais uma ação para se aproximar ainda mais do torcedor. Nesta terça-feira (21), o clube anunciou a série “Primeira Vez na América”, que será lançada no próximo sábado (25) e conta os bastidores da estreia do Tricolor na Copa Sul-Americana, contra o Independiente, da Argentina.

A série, que terá três episódios de 25 minutos cada, irá mostrar a verdadeira "saga" de cerca de 4 mil torcedores que foram até Buenos Aires para acompanhar a partida contra o Rey de Copas. "Uma das maiores invasões de uma torcida brasileira ao país vizinho", descreve o clube.

A série já teve a pré-venda iniciada e seguirá até sábado, dia do lançamento. Até lá, o preço de pré-venda é de R$29,90 por R$9,90 + taxa de adesão, no site bit.ly/primeiraveznaamerica. Quem fizer a compra durante este período, ganha o bônus de cenas inéditas do Meu Tricolor de Aço. A série é mais uma ação do clube para arrecadar fundos para a rede de proteção ao funcionário.

“A ideia surgiu quando percebemos a imensa mobilização pela compra de ingressos. Vimos que era algo histórico que mereceria ser registrado. Fomos então buscar a melhor equipe local de produção de séries, que é a Blackjack Films, com produções na Globoplay e Netflix. Queríamos um conteúdo com o nível de produção e o dinamismo mais próximo ao das séries do que documentários tradicionais”, explica o diretor de marketing Marcel Pinheiro.

O presidente Marcelo Paz destaca ainda a importância da valorização dessa participação inédita do clube. “Importante registrar essa primeira vez na competição, tivemos uma presença grande da nossa torcida em Buenos Aires, foram dois grandes jogos, então acho que é o tipo de registro que deve ficar para a posteridade. Para valorizar o feito e para informar as futuras gerações de como foi essa nossa primeira vez na América”, finaliza Paz.

Serviço - Série “Primeira Vez na América”

Sinopse:

5.020,9 km separam Fortaleza de Buenos Aires, e ainda assim, mais de 4 mil torcedores cearenses percorreram essa distância para acompanhar de perto a estreia do seu time em uma competição internacional, em uma das maiores invasões de uma torcida brasileira ao país vizinho. Essa é apenas uma das histórias contadas em Primeira Vez na América, a série que traz os bastidores dos dois jogos do confronto entre o Fortaleza Esporte Clube e o Clube Atlético Independiente da Argentina. Um filme com amor, drama, festa e muito futebol, para emocionar a torcida tricolor e todas as outras torcidas do Brasil.

Valor: R$9,90 + taxa de adesão (valor da assinatura para assistir aos 3 episódios). Local em que a série estará disponível: bit.ly/primeiraveznaamerica