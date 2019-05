Fortaleza lança promoção especial para o Dia das Mães

O Fortaleza lançou uma promoção especial para o dia das mães nesta segunda-feira (6). Na compra de uma blusa feminina, com exceção da tradição 2019, a segunda peça será vendida pela metade do preço. Todas as lojas e quiosques oficiais do clube participam do desconto, que segue ativado até domingo (12), quando a data é comemorada oficialmente em território nacional.

O dia também marca o confronto entre Fortaleza e São Paulo, válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena Castelão, às 16h. Antes, o Leão enfrenta o Santa Cruz, quinta-feira (9), às 21h30, no mesmo estádio, pela semifinal da Copa do Nordeste.