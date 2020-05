Fortaleza lança oficialmente novo uniforme para temporada 2020; veja detalhes

O Fortaleza lançou oficialmente seu novo uniforme para a temporada 2020 durante live neste sábado (30), no canal do clube no YouTube, TV Leão. O manto tricolor, que recebe o nome de "Tradição 2020", já está em pré-venda.

A camisa foi feita pelo gerente de produção, Bruno Bayma, responsável pelo design de todo o enxoval tricolor.

A "Tradição 2020" vazou nas redes sociais na última quinta-feira (28), mas agora é possível observar os detalhes da peça, como as cores douradas no ícone da jangada e na numeração, nas costas do manto.

O modelo foi adquirido por mais de mil torcedores antes de seu lançamento, segundo revelou o presidente do Leão, Marcelo Paz, que agradeceu pelo apoio da torcida durante a live.