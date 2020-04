Fortaleza lança medidas para proteção do sócio-torcedor

O Fortaleza lançou, neste sábado (18), uma série de medidas para proteção do sócio-torcedor. Com a suspensão dos torneios, o objetivo do clube é evitar a diminuição de receita mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. As ações são válidas para ampliar o contrato dos planos.

Cada sócio adimplente ganhará dois meses no contrato.

Já o sócio inadimplente terá a oportunidade de quitar apenas uma das parcelas em atraso para regularizar a situação e também ganhar dois meses a mais no contrato.

Em entrevista ao programa Esporte Executivo, da Exame, o presidente tricolor Marcelo Paz agradeceu ao empenho da torcida em manter o sócio-torcedor. O plano é tido como fundamental para o equilíbrio financeiro do clube.

"No mês de março tivemos uma adesão de sócio maior que em 2018, já em abril houve algumas perdas, mas eu vejo torcedor falando que vai manter o sócio, e isso é muito bacana. Apenas isso não vai resolver a situação financeira do clube, mas dá um ânimo para tocar o barco adiante", declarou.

O Fortaleza é o time cearense com maior número de sócios. Atualmente, são 32.174 ativos, de acordo com contagem no site do próprio clube. No planejamento orçamentário de 2020, o Leão estimou arrecadação mensal de R$ 1,5 milhão somente com o programa de sócio-torcedor, gerando R$ 18 mi no ano. O número equivale a 16,5% de todo o orçamento da temporada.