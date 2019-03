Fortaleza lança campanha para retorno de sócios inadimplentes

O Fortaleza lançou, no início da tarde desta segunda-feira (11), uma campanha que usa os retornos de Edinho, Marcinho, Dodô e Osvaldo com intuito de fazer com que sócios em inadimplência fiquem aptos com o clube. "Volta pra mim" é o nome da ação que busca fazer com que esses torcedores fiquem em dia, pagando apenas um mês de dívida.

Com validade no dia 31 deste mês, o torcedor paga uma mensalidade e o que tinha de débito é deixado para trás. A partir disso, ele pode aderir ao plano que escolher e faz o pagamento a partir dessa promoção.

Mais informações no site do Fortaleza.