Fortaleza joga com bravura, mas perde para o Athletico e está fora da Copa do Brasil

Com um gol do centroavante Marco Ruben, de cabeça, o Athletico Paranaense venceu o Fortaleza por 1x0, na noite desta quarta-feira (5), classificando-se para as quartas de final da Copa do Brasil.

Sem contar com os jogadores Wellington Paulista, Kieza, Juninho, entre outros titulares, o Fortaleza buscou segurar o adversário, com um esquema defensivo, pela primeira vez no ano.

O técnico Rogério Ceni abriu mão do sistema tático com quatro atacantes, preferindo utilizar apenas três e reforçar o meio-campo. A ideia de jogo funcionou muito bem durante todo o primeiro tempo, quando o Leão conseguiu neutralizar as principais jogadas de ataque do Furacão e as duas equipes foram para o intervalo com muita disputa e lances de emoção de lado a lado.

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro, com muita intensidade de lado a lado. Aos poucos, os jogadores de frente do Fortaleza, Osvaldo e Marcinho, foram cansando, sendo substituídos.

O Athletico passou a ter um volume maior de jogo e estabeleceu uma grande pressão sobre o adversário, até que aos 35 minutos, o lateral-esquerdo Carlinhos, que já tinha cartão amarelo, cometeu uma falta no atacante Marcelo Cirino e foi expulso. Com um homem a mais, o Furacão foi para cima do Leão e aos 43 minutos, Madson cruzou da direita e o centroavante Marco Ruben deu uma cabeçada fulminante, marcando o gol da vitória.