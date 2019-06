Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Cruzeiro na Arena Castelão

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Cruzeiro nesta sexta-feira (7). A partida acontece na próxima quarta (12), às 21h, na Arena Castelão, e marca a última partida da Série A do Brasileiro antes da parada para a Copa América, sediada no país. As entradas são comercializadas a partir de R$ 20.

>Fortaleza faz último treino em Porto Alegre antes de enfrentar o Grêmio

>Fortaleza nega contato com Lucas Piazón, do Chelsea

A partida também marca o retorno da equipe à capital cearense após o título da Copa do Nordeste, conquistado no dia 29 de maio. Desde então, o time comandado por Rogério Ceni disputou dois jogos consecutivos fora de casa e ainda entra em campo sábado (8), às 19h, contra o Grêmio, em Caxias do Sul.

O Fortaleza é o 14ª da tabela, com sete pontos. A equipe venceu dois jogos (Athletico/PR e Chapecoense), empatou um (Vasco) e perdeu quatro (Palmeiras, Botafogo, São Paulo e Flamengo).

Confira abaixo os preços:

Superior Central: R$ 40/20

Superior Sul: R$ 40/20

Inferior Norte R$: 40/20

Inferior Sul R$: 40/20

Premium: R$ 150/75

Bossa Nova (sem vendas) Exclusivo para sócio

Especial (sem vendas) Exclusivo para sócio

Superior Norte - Visitante R$ 100/50

Pontos de venda de ingressos:

Estádio Alcides Santos (Pici - Av. Sen. Fernandes Távora, 200)

Loja North Shopping - Bezerra

Leão1918 Grand Shopping Messejana

Leão 1918 Iânde Caucaia

Loja Conceito (Av. Santos Dummont nº 3000 / Loja 11)

Leão 1918 RioMar Kennedy

Quiosque Leão 1918 North Shopping Maracanaú

Leão Shop (Shopping Iguatemi 2º piso - Tel: 3111-4747)

Leão Shop ( Shopping Parangaba) Lojão do Fortaleza (Av. dos Expedicionários, 3416 – Loja 04 – Benfica - Tel: 3214-5279)

Estádio Soccer Store (Shopping Benfica - Avenida Carapinima, 2200 - Benfica - Tel: 3016-9228)

Loja Tricolaço 1 (Av. Bezerra de Menezes, 1548 – Loja 10 – São Gerardo - Tel: 3223-4707)

Loja Tricolaço 2 (Rua Pedro Borges, 143 – Loja 13 – Shopping Lisbonense- Centro - Tel: 3231-6349)

Loja Tricolaço 3 (Av. Dom Luis, 500 - Shopping Aldeota - Piso L0 - Lojas 7 e 8 - Tel: 3458-1636)

Amor Eterno Centro (Shopping dos Fabricantes II - Rua Senador Pompeu, 814 - Tel: 3212-0715)

Amor Eterno Maraponga (Av. Godofredo Maciel, 2947, Open Mall Imag, loja 22, Maraponga. Tel.2180 3503)

Loja Caldeirão (Rua Major Facundo, 692 - Centro - Fone: 3223-5944)

Loja do Leão Maracanaú (AV.5 com Rua.40A, 32 - Centro de Maracanaú - 85.3181-6706)

Loja Sou Tricolor – Caucaia