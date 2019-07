Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Avaí pela Série A do Brasileiro

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Avaí, no próximo sábado (13), às 17 horas, na Arena Castelão. Voltando a atuar após um mês de paralisação da Série A do Brasileiro, o clube disponibilizou ingressos a partir de R$ 20. As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais da equipe ou através do site bilheteriavirtual.com, com excessão dos setores Premium e Bossa Nova, que são destinados aos sócios-torcedores.

A partida deve marcar a estreia do argentino Mariano Vázquez no Leão. O jogador ex-Deportivo Pasto, da Colômbia, desembarcou na capital cearense na última sexta-feira (5) e já treinou sob o comando de Rogério Ceni. O Tricolor ocupa a 14ª posição na tabela, com 10 pontos, enquanto o adversário catarinense é o lanterna, com quatro. A partida é válida pela 10ª rodada do torneio nacional.

INGRESSOS A PARTIR DE R$ 20 PARA MATAR A SAUDADE DO LEÃO 🙌🏼



Nosso reencontro está cada vez mais perto, Nação Tricolor. Os ingressos para a partida do próximo sábado (13), já estão à venda. Informações completas: https://t.co/J4p9iSvCn6 pic.twitter.com/2gwfdzH67B — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 8 de julho de 2019

Preços promocionais

Inferior Norte: R$ 20/10

Inferior Sul: R$ 30/15

Superior Central: R$ 40/20

Superior Sul: R$ 40/20

Premium: R$ 150/75

Bossa Nova & Especial: Exclusivo p/ ST.

Superior Norte (Visitante): R$ 100/50

Pontos de venda de ingressos

Estádio Alcides Santos (Pici - Av. Sen. Fernandes Távora, 200)

Loja Conceito (Av. Santos Dummont nº 3000 / Loja 11)

Leão 1918 RioMar Kennedy

Quiosque Leão 1918 North Shopping Maracanaú

Leão Shop (Shopping Iguatemi 2º piso - Tel: 3111-4747)

Leão Shop ( Shopping Parangaba)

Lojão do Fortaleza (Av. dos Expedicionários, 3416 – Loja 04 – Benfica - Tel: 3214-5279)

Estádio Soccer Store (Shopping Benfica - Avenida Carapinima, 2200 - Benfica - Tel: 3016-9228)

Loja Tricolaço 1 (Av. Bezerra de Menezes, 1548 – Loja 10 – São Gerardo - Tel: 3223-4707)

Loja Tricolaço 2 (Rua Pedro Borges, 143 – Loja 13 – Shopping Lisbonense- Centro - Tel: 3231-6349)

Loja Tricolaço 3 (Av. Dom Luis, 500 - Shopping Aldeota - Piso L0 - Lojas 7 e 8 - Tel: 3458-1636)

Amor Eterno Centro (Shopping dos Fabricantes II - Rua Senador Pompeu, 814 - Tel: 3212-0715)

Amor Eterno Maraponga (Av. Godofredo Maciel, 2947, Open Mall Imag, loja 22, Maraponga. Tel.2180 3503)

Loja Caldeirão (Rua Major Facundo, 692 - Centro - Fone: 3223-5944)

Loja North Shopping - Bezerra de Menezes

Leão1918 - Grand Shopping Messejana

Leão 1918 - Iânde Caucaia