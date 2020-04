Fortaleza homenageia pentacampeão Rogério Ceni após reexibição da final da Copa do Mundo de 2002

A Páscoa foi de nostalgia para os brasileiros. Neste domingo (12), a Globo reexibiu a final da Copa do Mundo de 2002, em que o Brasil vence a Alemanha por 2 a 0 e conquista o pentacampeonato mundial. Um dos jogadores do elenco vitorioso era o goleiro Rogério Ceni, atualmente treinador do Fortaleza. E o clube leonino homenageou o técnico pela conquista.

Nas redes sociais, o Tricolor postou uma foto de Ceni com a taça ainda durante a transmissão da partida (veja abaixo).

Ídolo do São Paulo e também do Fortaleza, Ceni é o único pentacampeão que atualmente ocupa cargo de treinador no futebol brasileiro.

A transmissão da partida na Globo teve narração e comentários originais da época, com Galvão Bueno, Falcão, Casagrande e Arnaldo Cezar Coelho, e gerou muita repercussão entre os torcedores nas redes sociais.