Fortaleza fica distante de acerto com atacante do Internacional

O Fortaleza sondou a contratação do atacante Wellington Silva, do Internacional, mas a negociação não avançou. A transferência seria por empréstimo até o fim da Série A do Brasileiro e ficou distante devido aos altos salários do jogador, que recebe cerca de R$ 330 mil mensais. Uma proposta sequer foi formalizada ao atleta, que sabia do contato entre as diretorias.

Atuando pelo lado do campo com características de velocidade, o jogador de 26 anos era um pedido do técnico Rogério Ceni após o clube perder três peças durante a janela de transferência antes do reinício da Série A do Brasileiro: Júnior Santos (Kashiwa Reysol-JAP), Marcinho (clube chinês não revelado) e Matheus Alessandro (Daejeon Citizen-KOR).

Negociado com 16 anos, Wellington Silva nunca atuou pelo profissional do Arsenal Foto: divulgação

Revelado pelo Fluminense, o jogador foi vendido ao Arsenal-ING em 2010 por R$ 10 milhões, quando tinha 16 anos. Sem espaço no time inglês, acumulou empréstimos pela Espanha e pela segunda divisão da Inglaterra até retornar à equipe carioca após seis anos.

Em 2017, foi sondado pelo Bordeaux-FRA, mas foi reprovado nos exames médicos por conta de inflamação no púbis e acabou retornando ao Fluminense. Após disputar 66 jogos, foi repassado por empréstimo ao Internacional no ano passado, onde tem vínculo até 2020. Na atual temporada, participou de nove jogos e marcou um gol, ainda pelo Campeonato Gaúcho.

O próximo jogo do Fortaleza no Brasileirão ocorre no sábado (13), às 17 horas, contra o Avaí, na Arena Castelão. A partida é válida pela 10ª rodada do torneio.