Fortaleza fecha contratação de atacante David, ex-Cruzeiro

O Fortaleza fechou a contratação do atacante David, ex-Cruzeiro. O atleta é o 5º reforço do clube para 2020 e chega a pedido do técnico Rogério Ceni. O anúncio oficial deve ocorrer nesta quinta-feira (30), com revelação de valores e tempo de contrato.

Revelado pelo Vitória/BA, o jogador de 24 anos foi adquirido pelo Cruzeiro por R$ 10 milhões, com contrato até o fim 2022. Pela equipe, participou de 70 jogos e somou quatro gols.

No Pici, chega com vínculo em definitivo. A saída da Raposa ocorreu através de uma liminar concedida pela Justiça. David cobra atrasos de salários, direitos de imagem, férias, FGTS e outras verbas trabalhistas. Uma audiência está marcada entre o time mineiro e o jogador para fevereiro.