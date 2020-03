Fortaleza fecha com mais um atacante e segue monitorando o mercado

Rogério Ceni é estrategista, daqueles que pensam a partida ao longo dos 90 minutos e até após. Assim nasceu o esquema 4-2-4, com a ausência de um camisa 10 no meio-campo do Fortaleza. Agora, a tônica é manter o sistema e, por isso, a corrida é grande para contratar atacantes de lado. Nesse processo, uma nova chegada, quase a última: Yuri César, de 19 anos, do Flamengo.

Natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o jovem da base rubro-negra chega para completar o elenco ofensivo e ser mais uma opção em meio a Osvaldo, Romarinho, David e Madson. A característica é de imprimir velocidade pelos lados para criar situação de um contra um e drible no último terço do campo.

Ao todo, com a nova peça, o time alcança 30 atletas à disposição. Mais que o almejado no início do ano, mas o suficiente para o Leão ter um arsenal de reposição entre disputas simultâneas de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

A necessidade de mercado é para estender a rotação de um conceito tático que requer pontas abertos para imprimir uma forte transição. Se, no último ano, os centroavantes tinham papel de destaque, o novo Fortaleza diminuiu o uso do camisa 9 e das jogadas alçadas na grande área.

Em 2019, Edinho atuou em 51 jogos e marcou oito gols com a camisa do Fortaleza Foto: arquivo / SVM

Contratações são passo importante e fundamental desde o fim da temporada, quando a reposição de nomes como Felipe Pires (Hoffenheim-ALE), Edinho (Atlético/MG) e Matheus Alessandro (Fluminense) atrapalharam os planos de Ceni. É fato que o time até aprendeu a atuar no 4-4-2, com três volantes, só que a postura é criada para impor maior organização e também melhorar a saída da defesa.

“Não tivemos alterações suficientes para manter a pegada. No ano passado, tínhamos. Temos que mudar a característica de jogo. Não podíamos correr muitos riscos”, ressaltou o comandante ao explicar a vitória por 1 a 0 contra o CSA, no sábado (7), pela Copa do Nordeste.

Diante desse cenário, é evidente que Yuri César não chega para resolver, apenas somar com o elenco qualificado e bem montado, cujo foco é a Série A do Brasileiro.

Novos nomes

Na atual temporada, Iván Angulo participou de quatro jogos pela Seleção Colombiana sub-23 Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Apesar da nova contratação, o Fortaleza segue monitorando outros reforços para o ataque em 2020. Os pontos em questão agora são Tiago Orobó, do América/RN, e Iván Angulo, do Palmeiras.

O primeiro foi sondado, com proposta de vínculo de dois anos. Centroavante de oficio, o atleta soma 14 gols em 17 partidas, se sagrando artilheiro do Brasil na temporada. Como tem contrato até junho com a equipe potiguar, o acordo deve ganhar um desfecho apenas próximo da Série A do Campeonato Brasileiro.

Já o atacante colombiano da equipe alviverde é analisado pelo departamento de estatísticas do Leão. Com 20 anos, o jogador foi oferecido ao time para ganhar mais experiência.

O Cruzeiro também monitora Angulo e busca viabilizar um empréstimo. O entrave, no entanto, é por valores pagos aos agentes do jogador.