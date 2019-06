Fortaleza faz último treino em Porto Alegre antes de enfrentar o Grêmio

O Fortaleza realizou o último treino antes de encara o Grêmio nesta sexta-feira (7), em Porto Alegre. A atividade foi realizada no CT do Internacional e ocorreu com portões fechados. A delegação viaja para Caxias do Sul, palco do duelo, no turno da tarde, e entra em campo sábado (8), às 19h, no estádio Centenário.

A partida encerra uma sequência de quatro jogos fora de casa por três competições diferentes, quando perdeu para Flamengo (Série A), Athletico/PR (Copa do Brasil) e venceu o Botafogo/PB (Copa do Nordeste). As únicas baixas da equipe para o confronto são os atacantes Edinho, que está na capital cearense para tratamento de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, e Éderson, que se recupera de cirurgia no joelho. O centroavante Wellington Paulista será reavaliado pelo departamento médico tricolor e pode aparecer na equipe titular.

Wellington Paulista se lesionou durante o segundo jogo da final da Copa do Nordeste e desfalcou a equipe contra Flamengo e Athletico/PR Foto: JL Rosa / SVM

Com 32 jogos na temporada, o técnico Rogério Ceni manteve um rodízio no elenco e não repetiu a escalação em nenhuma partida. Titular diante do Furacão, o meia Marlon ressaltou que a maratona fora de casa é desgastante, mas o momento do grupo é de superação.

"São 10 dias de fora de casa, longe de Fortaleza e do nossos torcedor. É um momento de união e superação da equipe. Foram grandes jogos e, mais uma vez, precisamos superar essa viagem e o cansaço", declarou.

Após o confronto contra os gaúchos, o Leão retorna para a capital cearense e se prepara para enfrentar o Cruzeiro na Arena Castelão. O jogo acontece na quarta-feira (12), às 21h, válido pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro. O torneio vai ser paralisado para a realização da Copa América, sediada no país, e retorna em julho.