Fortaleza faz proposta por atacante Wellington Nem e esbarra em valores

O Fortaleza formalizou uma proposta pelo atacante Wellington Nem, mas o acordo não avançou. O jogador, que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, tinha a liberação do clube europeu, mas optou por permanecer no exterior. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Goal e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A reportagem apurou que clube e atleta até iniciaram as negociações. O entrave foi o valor exigido para a transferência, uma vez que Nem tem contrato até junho de 2021.

Aos 28 anos, o atacante perdeu espaço sob o comando do técnico português Luís Castro e recebeu sondagens do futebol brasileiro. Atualmente, integra o time B da equipe.

Na última temporada, o atacante foi cedido ao Fluminense para a Série A do Campeonato Brasileiro. Disputou 20 partidas e marcou um único gol. Revelado pelo tricolor carioca, foi negociado com o Shakhtar Donetsk em 2013 por 9 milhões de euros.

Para a temporada, a diretoria do Fortaleza intensificou as buscas no mercado por atacantes de velocidade. O último reforço anunciado foi o atacante Yuri César, do Flamengo. Antes, o time havia contratado Madson, do Corinthians. As peças apresentam as características de velocidade, drible e atuam pelos lados do ataque.