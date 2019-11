Fortaleza faz campanha para doação de sangue e retira letras de sua fachada

A fachada da sede do Fortaleza Esporte Clube amanheceu danificada nesta segunda-feira (25). A impressão é resultado de uma imagem postada nas redes sociais em que o nome do time no Centro de Excelência aparece sem as letras "O", "A" e "B". À priori um erro, a ação fez parte de uma campanha em prol da doação de sangue.

A estratégia é resultado do trabalho do departamento de marketing do time para homenagear o Dia do Doador de Sangue e reforçar a campanha “Placar do Bem”, que acontece desde julho em parceria com o Instituto Pró-Hemoce. O objetivo é conscientizar a população e aumentar o número de doadores voluntários regulares de sangue nos postos de coleta do Hemoce.

“O clube tem uma função social muito relevante. E toda a equipe de marketing do clube tem consciência disso. Temos a obrigação de gerar receita e também de despertar generosidade, paz e alegria. O desafio é fazer isso sempre com criatividade, para ganhar destaque em meio à avalanche de informações de que dispomos hoje. Creio que conseguimos”, destaca Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza.

Ação conjunta

Ao longo da Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza realizam menções à campanha Placar do Bem. O apoio vem com visitas de atletas dos clubes aos postos de coleta e ao Hemoce, além de ações através das redes sociais, coletas externas nas sedes dos clubes ou campanhas durante as partidas.

Ao fim da competição, será contabilizado o número total de doações. No momento do ato solidário, o voluntário deve informar qual o time do seu coração.