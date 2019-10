Fortaleza fará campanha a favor da doação de órgãos no jogo contra o Atlético-MG

O Fortaleza vai promover uma campanha de conscientização para a doação de órgãos neste sábado (2), antes do jogo contra o Atlético-MG. Os jogadores vão entrar em campo com uniformes desfocados para enfatizar a necessidade do transplante de córnea. Faixas e mensagens no telão da Arena Castelão serão exididos, além da presença de um grupo de seis transplantados que carregará uma bandeira do clube ao lado dos jogadores.

A iniciativa faz parte de uma ação de marketing da equipe com a produção do filme "Bate Coração", que estreia dia 7 de novembro. O longa retrata um publicitário cheio de preconceitos que sofre um ataque de coração durante o Réveillon. Para escapar da morte, precisa de um transplante de urgência e recebe o órgão de uma cabelereira travesti da periferia.

O roteiro da comédia transcendental foi desenvolvido por Daniel Dias, Glauber Filho e Ronaldo Ciambroni e inspirado nas peças “Acredite, Um Espírito Baixou em Mim” e “O Coração Safado”, ambas de Ronaldo Ciambroni. Com Halder Gomes como produtor associado, o filme tem produção da Estação Luz Filmes e distribuição da Downtown Filmes.

Na tabela, o Fortaleza é o 12º, com 35 pontos. As baixas na equipe são a dupla de atacantes Osvaldo, com desconforto muscular, e Edinho, por motivos contratuais.