Fortaleza fará arrecadação de fraldas no jogo contra o Atlético-MG

Na partida deste sábado (2), quando o Fortaleza recebe o Atlético-MG, pela 30ª rodada do Brasileirão, o Tricolor do Pici irá ajudar na campanha "Natal de Amor". O clube estará arrecadando fraldas para recém-nascidos, a partir das 14h na Arena Castelão, e vai doar para pacientes de hospitais públicos. No campo, a bola rola às 17h.

"O Fortaleza Esporte Clube está abraçando o Natal de Amor, uma campanha que busca dar mais alegria e esperança a pacientes dos hospitais da rede pública. Uma bela oportunidade para, junto com a torcida Tricolor, ajudarmos a fazer um Natal mais feliz para essas pessoas", escreveu o tricolor em sua rede social.

No estádio, o clube terá pontos de coletas na entradas dos camarotes, Truck Leão 100, esplanada Sul e Premium para que o torcedor possa fazer sua doação a partir das 14h.

Em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o Atlético-MG, às 17h, na Arena Castelão.