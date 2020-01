Fortaleza estreia na Copa São Paulo hoje contra o Brasil de Pelotas

O Fortaleza começa a caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje, na 17ª participação do clube na principal competição de base do País. Às 15h15, em Tanabi/SP, o Leão encara o Brasil de Pelotas/RS pela 1ª rodada do Grupo 9.

O chaveamento ainda é completado por Votuporanguense/SP e o anfitrião paulista Tanabi, região sede do evento. A priori, o time tricolor entra como favorito par a avançar de fase na competição.

A esperança em uma boa campanha passa pelo árduo trabalho da comissão técnica. Encabeçada pelo técnico Laelson Lopes, contratado na última temporada, o clube viajou a São Paulo com 21 atletas: dois goleiros, quatro zagueiros, três laterais, sete meio-campos e cinco atacantes.

“A expectativa é ter um bom desempenho. Estamos com um time bastante equilibrado e tivemos três competições que ajudaram a preparar a equipe. Estou com uma expectativa muito boa de fazer mais uma grande Copa São Paulo dentre as outras que já fiz”, destacou Laelson.

A confiança reside nos bons trabalhos recentes. Em 2011, no comando do Bahia, o atual treinador do Leãozinho conduziu o time à final da Copinha, sendo superado pelo Flamengo. Há dois anos, foi a vez de levar o Vitória/BA para a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, quando a equipe foi superada pelo Palmeiras.

Resultados expressivos à frente de clubes nordestinos e que são potencializados com um elenco qualificado como o do time tricolor. Disputando a Copa Seromo Sub-20, os meninos do Pici ficaram com a taça ao baterem o Atlético/CE nas penalidades.

Já no Estadual, o resultado foi um vice para o arquirrival Ceará. Duas finais que trazem ânimo para a disputa da Copa São Paulo, como enfatiza o atacante Clayvert.

“A expectativa é grande pois a Copa São Paulo é uma vitrine muito grande e como a gente almeja o (futebol) profissional, essa competição é extremamente importante. Trabalhamos forte para o grupo buscar o espaço na competição e até brigar por títulos. A meta é marcar muitos gols e ser artilheiro, quero chegar aos 20”, declarou.

A responsabilidade do jovem aumentou com a ausência do centroavante Gustavo Coutinho, que não embarcou por ter excedido a idade. Mas será dividida também com o meia Tião, que treinou sob o comando de Rogério Ceni nos profissionais e é esperança técnica para o time do Pici.

Atlético

Além do Fortaleza, o Atlético Cearense estreia hoje na competição, ao encarar o Mauá, às 13 horas, no estádio do time da casa.

O técnico de base do Atlético, Michel Lima, é treinador há três anos e também estreia na competição. Para o comandante, o time está preparado para o desafio.

“Buscamos desenvolver um jogo proativo, que não permita que o adversário respire. Queremos o jogo para frente, posse vertical, e sem a bola, usamos a marcação pressão. É isso que praticamos. Tenho que seguir potencializando o que eles têm de bom”, disse.