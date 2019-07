Fortaleza está próximo de fechar com atacante Felipe Pires, do Palmeiras

O Fortaleza está negociando o empréstimo do atacante Felipe Pires, que estava no Palmeiras. A diretoria alviverde aguarda a liberação do time alemão Hoffenheim, que tem contrato com o atleta até junho de 2021, para repassá-lo ao Leão.

O jogador chegou ao Verdão no início da temporada com opção de compra, mas não agradou ao técnico Luiz Felipe Scolari. Atuando aberto pelo lado do campo, Felipe Pires fez 16 jogos e marcou um gol. O atleta ficou fora da lista de relacionados do Palmeiras contra o Internacional, nesta quarta-feira (10), pela Copa do Brasil.

Natural de São Paulo, o atacante começou a carreira no Red Bull Brasil e logo foi negociado para o exterior, passando também por Leipzig-ALE, Salzburg-AUT, Liefering-AUT e Frankfurt-ALE. Nos dois últimos anos, esteve no Áustria Viena e fez 42 partidas, marcando oito gols.

O próximo jogo do Fortaleza no Brasileirão ocorre no sábado (13), às 17 horas, contra o Avaí, na Arena Castelão. A partida é válida pela 10ª rodada do torneio.