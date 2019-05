Fortaleza está invicto em fases eliminatórias na temporada

O Fortaleza vive grande fase em 2019. A equipe conquistou os títulos do Campeonato Cearense, Nordestão e está nas oitavas da Copa do Brasil. Os troféus são acompanhados por um retrospecto positivo no mata-mata: sob o comando de Rogério Ceni, o clube está invicto após nove partidas eliminatórias.

>Saiba o que o Fortaleza ganha com o título da Copa do Nordeste

O Leão venceu oito jogos e empatou um, totalizando aproveitamento de 88,8%. A solidez defensiva também é destaque, com a equipe marcando 12 gols e não sendo vazada nenhuma vez.

Pelo Estadual, o time eliminou o Guarany de Sobral na semifinal, com duas vitórias por 1 a 0. Na decisão, bateu o Ceará pelo mesmo placar e 2 a 0.

Na final, o Leão ganhou o Clássico-Rei nas duas disputas Foto: JL Rosa

A Copa do Nordeste pareceu mais generosa nas quartas, quando o time goleou o Vitória/BA por 4 a 0. Depois foram três vitórias por 1 a 0, contra Santa Cruz na semifinal e Botafogo/PB, nos dois confrontos da finalíssima.

A conquista da Copa do Nordeste rendeu R$ 2,675 milhões em premiações Foto: Gustavo Simão / Fortaleza

A competição que ainda está em aberto é a Copa do Brasil. O Leão fez apenas o jogo de ida com o Athletico/PR na Arena Castelão, que terminou em 0 a 0. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (5), às 19h15, na Arena da Baixada.

Pelo Brasileirão, o Fortaleza venceu o Furacão por 1 a 0, na Arena Castelão Foto: JL Rosa

Em João Pessoa, na Paraíba, a delegação do Fortaleza viaja ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (31), às 14h. A equipe enfrenta o Flamengo no Maracanã, às 16h, sábado (1º), pela sétima rodada da Série A do Brasileiro.