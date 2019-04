Fortaleza envia dirigente para observar novo centroavante

Para não tirar o foco da decisão do Campeonato Cearense, os dirigentes do Fortaleza não querem falar em reforços, mas o que se sabe é que o executivo de futebol, Sérgio Papellin, teria viajado na última quarta-feira (10) para o Rio Grande do Norte, onde foi assistir ao jogo do Potiguar contra o América, pelo Estadual. A intenção era ver de perto o centroavante Jefinho, de 24 anos, do Potiguar, que já marcou 13 gols na temporada.

A diretoria do Fortaleza não quer comentar o assunto, tendo em vista que o clube está concentrado na decisão do Campeonato Cearense, contra o Ceará, sendo as partidas nos dias 14 e 21 de abril. O primeiro jogo será às 16 horas do próximo domingo (14) na Arena Castelão.

"É um jogador que tem se destacado, mas que precisa ser observado", disse o diretor de futebol, Daniel de Paula, no microfone de uma emissora de rádio, quando indagado sobre o assunto.

Em contato com a assessoria de imprensa do Potiguar, a reportagem do Diário do Nordeste confirmou que havia um diretor do Fortaleza assistindo ao jogo, o qual o Potiguar perdeu por 2a1 e ficou de fora das finais do Campeonato do Rio Grande do Norte.

"Não sei o nome do dirigente, mas soube que ele esteve nas arquibancadas. O Fortaleza tem um bom relacionamento com a nossa diretoria e a vinda dele aqui foi bem-vinda", declarou Yan Vitor, assessor de imprensa do Potiguar.

O jogador em questão é disputado por vários clubes. Segundo informações vindas do Rio Grande do Norte, Figueirense, América/RN, ABC/RN, Fortaleza e Sport de Recife, estão de olho no jogador. O Figueirense, inclusive, teria oferecido R$ 300 mil para comprar o jogador, deixando 70% dos direitos econômicos para o clube formador.

O certo é que ninguém bateu o martelo na aquisição do jogador, contudo, Sérgio Papellin preparou um relatório para apresentar ao técnico Rogério Ceni sobre Jefinho. "Há uma prioridade, em caso de se confirmar uma negociação, que ele vá para o Fortaleza, devido ao bom relacionamento entre o Potiguar e o clube cearense, mas não tem nada fechado ainda", explicou o assessor Yan Vitor.